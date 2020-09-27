برنامج الغذاء العالمي يشكوى تعسفات المليشيات الحوثية في محافظة الجوف ومنع صرف المعونات الغذائية للمتضررين بالمتون الإصلاح ..... يطالب مؤسسات الدولة بممارسة مهامها من عدن فوراً ويدعوا إلى سرعة معالجة تدهور الريال اليمني تفاصيل ..اتفاق تاريخي تم توقيعة بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية على تبادل الأسرى في جنيف السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا من نيويورك.. ”جباري“ يدعو لاصطفاف وطني عريض الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر
طالب حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ، أركان ومؤسسات الدولة (الرئاسة والبرلمان والحكومة)، بالعودة إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وممارسة مهامها منها.
جاء ذلك في بيان للحزب، الذي يوصف بأنه الأكبر في التحالف السياسي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، بالتزامن مع حلول الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر/أيلول التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي عام 2015، يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومعظم مسؤولي الحكومة والبرلمان بالعاصمة السعودية الرياض.
وشدد الحزب على ضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من عدن، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019، لإدارة الشأن العام وقيادة معركة استعادة الدولة.
كما طالب الحكومة بـ"القيام بمسؤولياتها في إنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، وتفعيل مؤسسات وأحهزة الدولة".
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، وسط تدهور مستمر لسعر الريال الذي بلغ أدنى مستوى له في تاريخه خلال الأساييع الماضية؛ ما أدى إلى موجة غلاء جديدة في البلاد.