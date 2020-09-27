الإصلاح ..... يطالب مؤسسات الدولة بممارسة مهامها من عدن فوراً ويدعوا إلى سرعة معالجة تدهور الريال اليمني

الأحد 27 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 286

طالب حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ، أركان ومؤسسات الدولة (الرئاسة والبرلمان والحكومة)، بالعودة إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وممارسة مهامها منها.

جاء ذلك في بيان للحزب، الذي يوصف بأنه الأكبر في التحالف السياسي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، بالتزامن مع حلول الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر/أيلول التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي عام 2015، يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومعظم مسؤولي الحكومة والبرلمان بالعاصمة السعودية الرياض.

وشدد الحزب على ضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من عدن، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019، لإدارة الشأن العام وقيادة معركة استعادة الدولة.

كما طالب الحكومة بـ"القيام بمسؤولياتها في إنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، وتفعيل مؤسسات وأحهزة الدولة".

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، وسط تدهور مستمر لسعر الريال الذي بلغ أدنى مستوى له في تاريخه خلال الأساييع الماضية؛ ما أدى إلى موجة غلاء جديدة في البلاد.