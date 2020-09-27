تفاصيل ..اتفاق تاريخي تم توقيعة بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية على تبادل الأسرى في جنيف

الأحد 27 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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توصلت الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، إلى اتفاق ضمن مفاوضات جنيف، لإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين، بينهم 19 سعوديا، كدفعة أولى، بحسب مصدر حكومي.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "وفدي الحكومة والمليشيات الحوثية في مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، توصلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين كدفعة أولى".

وأضاف أن من ضمن الأسرى المشمولين بالصفقة عددا من الجنود السعوديين. وذكر مصدر حكومي آخر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن عدد الجنود السعوديين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة 19.

في السياق، كشفت جماعة الحوثي، أنه سيتم إعلان تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، الأحد.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن مصدر (لم تسمه)، قوله إن "ما تبقى قبل إعلان الأمم المتحدة لتفاصيل الاتفاق، الأحد، مناقشة وتوقيع آلية تنفيذ الصفقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان قد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.