برنامج الغذاء العالمي يشكوى تعسفات المليشيات الحوثية في محافظة الجوف ومنع صرف المعونات الغذائية للمتضررين بالمتون الإصلاح ..... يطالب مؤسسات الدولة بممارسة مهامها من عدن فوراً ويدعوا إلى سرعة معالجة تدهور الريال اليمني تفاصيل ..اتفاق تاريخي تم توقيعة بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية على تبادل الأسرى في جنيف السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا من نيويورك.. ”جباري“ يدعو لاصطفاف وطني عريض الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر
توصلت الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، إلى اتفاق ضمن مفاوضات جنيف، لإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين، بينهم 19 سعوديا، كدفعة أولى، بحسب مصدر حكومي.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "وفدي الحكومة والمليشيات الحوثية في مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، توصلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين كدفعة أولى".
وأضاف أن من ضمن الأسرى المشمولين بالصفقة عددا من الجنود السعوديين. وذكر مصدر حكومي آخر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن عدد الجنود السعوديين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة 19.
في السياق، كشفت جماعة الحوثي، أنه سيتم إعلان تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، الأحد.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن مصدر (لم تسمه)، قوله إن "ما تبقى قبل إعلان الأمم المتحدة لتفاصيل الاتفاق، الأحد، مناقشة وتوقيع آلية تنفيذ الصفقة"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان قد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.