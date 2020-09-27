السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا من نيويورك.. ”جباري“ يدعو لاصطفاف وطني عريض الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر بريطانيا وسعيها لإكساب شعبها مناعة القطيع سرا وفاة واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر ما حقيقة وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس
حذرت السلطات السعودية مواطنينها، من الوقوع في فخ الاحتيال والنصب باسم مؤسسة البريد.
وجاء في بيان نشرته مؤسسة البريد السعودي باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الرسمي في "فيسبوك": "نحذر من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تقديم بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار البريد السعودي".
وأضافت: "نؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر المواقع المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".
ولم يتطرق التحذير لأي تفاصيل أخرى، أو حوادث وقعت بالفعل.
وكانت وزارة الخارجية السعودية حذرت في وقت سابق من عمليات احتيال مشابهة وقالت "نظرًا لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين، تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية".
وأكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.