الفنانة هيفاء وهبي تنجو من الموت أثناء أسود فاتح

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كشف الفنان صبري فواز، خلال استضافته ببرنامج “it’s show time” الذي تقدم الإعلاميتان دينا حويدق ومها الصغير، على قناة “سي بي سي”، عن نجاته من موت محقق هو والفنانة اللبنانية هيفا وهبي، حيث قال إنه كان في بيروت يصور مسلسل “أسود فاتح”، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت، لكن ليس في نفس منطقة الانفجار.
وأكد فواز: “بالرغم من ذلك؛ وصل صدى الانفجار إلى المنطقة التي كنت بها”.
وتابع أنه سمع صوت الانفجار من دون معرفة حجمه الهائل وبعد متابعة الأخبار أدرك هول الموقف.
وأضاف أن العناية الإلهية قد حمته من الموت في ذلك اليوم، لأنه كان سيصور مشاهد في منطقة الانفجار، ومعه الفنانة هيفا وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر وقت.
يذكر أن مسلسل “أسود فاتح” من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة وهو من بطولة هيفا وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعدد من نجوم مصر ولبنان.