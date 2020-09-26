عاجل: ”الشرعية“ والحوثي يوقعان اتفاقا في سويسرا

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر مطلعة، مساء السبت 26 سبتمبر/أيلول، أن الحكومة الشرعية وجماعة الانقلاب الحوثية اتفقا على تفاصيل المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

وقالت المصادر ان الطرفين وقعا اليوم في المضاوضات التي تجري بسويسرا برعاية أممية، على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة والحوثيين.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر لم تسمها ان بين الاسرى المتفق على الافراج عنهم، سعوديين وسودانيين.

مصادر أخرى ذكرت لقناة آر تي ان عدد الاسرى السعوديين المشمولين بالصفقة 19 أسيرا كدفعة أولى.

وبدأت يوم الجمعة محادثات في مدينة مونترو السويسرية بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي.

يذكر أن ثلاث جولات سابقة رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، فشلت في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أفرجت يوم الثلاثاء الماضي عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي، في إطار صفقة تبادل أطلق الحوثي بموجبها سراح ابن نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، بوساطة محلية.