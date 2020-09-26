من نيويورك.. ”جباري“ يدعو لاصطفاف وطني عريض

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دعا نائب رئيس البرلمان، ومستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري، السبت 26 سبتمبر/أيلول، إلى اصطفاف وطني عريض لإنهاء الانقلاب الحوثي وكل أشكال التمرد على الشرعية.
جاء ذلك في كلمة له في حفل نظمته الجالية اليمنية في مدينة نيويورك بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد السابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الفعالية" استعرض جباري،" مجمل التعقيدات التي تمر بها البلاد نتيجة الانقلاب الحوثي ودعا فيها مختلف الاطراف والقوى لمواجهة كل الجماعات المتمردة ".
وأضاف البلاغ : "انتقد جُباري الآلية التي يدير من خلالها التحالف العربي الحرب الدائرة في اليمن والممارسات التي يقومان بها لإضعاف السلطة الشرعية والتدخلات التي تمس السيادة اليمنية".
من جهته، ألقى رئيس الجالية اليمنية في ولاية نيويورك "فتح ناجي علاية" كلمة "تطرق فيها الى أهمية استلهام أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر كوسيلة لتوحيد صفوف اليمنيين لتجاوز آثار الحروب والازمات التي يمر بها الشعب اليمني".
وتخللت الفعالية عرض "فيلمين وثائقيين قصيرين حول محطات من احداث وتاريخ ثورتي سبتمبر وأكتوبر" كما تم القاء ثلاث قصائد شعرية لشعراء من ابناء الجالية ثم وصلة من الاغاني الثورية واختتم الحفل بمراسيم إيقاد الشعلة على أنغام النشيد الوطني اليمني، وفقاً للبلاغ.
ويصادف اليوم الذكرى الـ 58 لعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر المجيدة، وسط احتفالات رسمية وشعبية واسعة.