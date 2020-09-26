اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي إن الجيش سيقضي على الانقلاب الحوثي المتمرد بشكل كامل ليس من الجوف فقط إنما من كل المحافظات اليمنية، وأن الجيش على مشارف الحزم، عاصمة المحافظة.

مؤكداً أن الجيش قادر على حماية الجمهورية، ولن يحلم الإماميون الجدد بالحكم، بعد سطوع شمس الثورة السبتمبرية قبل 58 عاماً، وطي حكم الكهنوت وعهود التخلف والجهل والمرض.

وأضاف إن ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين.. مهنئاً القيادة السياسة والعسكرية، ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بمناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة .

وحيا المحافظ العكيمي جميع أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الأحرار في جميع الجبهات، في كل شبر من الأرض اليمنية.