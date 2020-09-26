الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر بريطانيا وسعيها لإكساب شعبها مناعة القطيع سرا وفاة واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر ما حقيقة وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس الكويت تعلن عن مبشرات قوية بخصوص الأزمة الخليجية والخارجية الأمريكية تؤكد إمكانية ذلك قريبًا دولة خليجية شهيرة على مشارف هاوية اقتصادية غير مسبوقة وسيم يوسف يقلب القرآن والسنة وأقوال الائمة لدعم مخططات محمد بن زايد ويستشهد بعلامات الساعة أشهر ملكة في العالم المعاصر تعلن عن عجز في ميزانيتها المالية
قال محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي إن الجيش سيقضي على الانقلاب الحوثي المتمرد بشكل كامل ليس من الجوف فقط إنما من كل المحافظات اليمنية، وأن الجيش على مشارف الحزم، عاصمة المحافظة.
مؤكداً أن الجيش قادر على حماية الجمهورية، ولن يحلم الإماميون الجدد بالحكم، بعد سطوع شمس الثورة السبتمبرية قبل 58 عاماً، وطي حكم الكهنوت وعهود التخلف والجهل والمرض.
وأضاف إن ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين.. مهنئاً القيادة السياسة والعسكرية، ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بمناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة .
وحيا المحافظ العكيمي جميع أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الأحرار في جميع الجبهات، في كل شبر من الأرض اليمنية.