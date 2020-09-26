الواشنطن بوست تكشف أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعبهم وسيقطع أوصالهم خارجيا وداخليا اللواء أمين العكيمي من على مشارف مدينة الحزم بالجوف يبشر بالنصر ويتوعد الإمامين الجدد هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر بريطانيا وسعيها لإكساب شعبها مناعة القطيع سرا وفاة واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر ما حقيقة وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس الكويت تعلن عن مبشرات قوية بخصوص الأزمة الخليجية والخارجية الأمريكية تؤكد إمكانية ذلك قريبًا دولة خليجية شهيرة على مشارف هاوية اقتصادية غير مسبوقة وسيم يوسف يقلب القرآن والسنة وأقوال الائمة لدعم مخططات محمد بن زايد ويستشهد بعلامات الساعة أشهر ملكة في العالم المعاصر تعلن عن عجز في ميزانيتها المالية
شهدت جبهة مران بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، اليوم، عرض عسكري وايقاد شعلة الذكرى الـ58 لثورة التحرير الـ26 من سبتمبر الخالدة.
وأوقد قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي شعلة الثورة، بحضور قيادة اللواء من اركانات حرب وعمليات وقادة كتائب وضباح وافراد الوحدات العسكرية المختلفة التي قامت بتنفيذ عرض عسكري للجاهزية القتالية للمحور لتنفيذ كافة العمليات العسكرية المختلفة.
وأشاد العجابي بالبطولات التي يحققها ابطال محور مران المرابطين في معقل زعيم ميليشيا الحوثي الارهابية وما يقدموه من تضحيات في سبيل استعادة شرعية الدولة والجمهورية من الانقلابيين الخائنون لأهداف ومواثيق ثورة الـ26 من سبتمبر.