هكذا احتفلت محافظة صعدة. بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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شهدت جبهة مران بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، اليوم، عرض عسكري وايقاد شعلة الذكرى الـ58 لثورة التحرير الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وأوقد قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي شعلة الثورة، بحضور قيادة اللواء من اركانات حرب وعمليات وقادة كتائب وضباح وافراد الوحدات العسكرية المختلفة التي قامت بتنفيذ عرض عسكري للجاهزية القتالية للمحور لتنفيذ كافة العمليات العسكرية المختلفة.

وأشاد العجابي بالبطولات التي يحققها ابطال محور مران المرابطين في معقل زعيم ميليشيا الحوثي الارهابية وما يقدموه من تضحيات في سبيل استعادة شرعية الدولة والجمهورية من الانقلابيين الخائنون لأهداف ومواثيق ثورة الـ26 من سبتمبر.