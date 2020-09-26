ما حقيقة وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء غير مؤكدة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة إمام الحرم المكي، الشيخ عبدالرحمن السديس بفيروس كورونا المستجد.

غير أنه لم يصدر بعد أي تأكد أو نفي.

وزعمت وسائل إعلام محلية، وفاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس في أحد مشافي العاصمة الرياض إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 60 عامًا.

ولم يصدر أي أنباء من الديوان الملكي السعودي حول وفاة السديس، وهو ما اعتبره مراقبون شائعة وغير صحيحة، لحين صدور تأكيد رسمي أو نفي من الجهات المختصة.

وتعقيبًا على الخبر فقد ذكرت صحيفة التواصل المحلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن عن عمر يناهز 60 عاما، عارٍ من الصحة ولا اساس له، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة.

والسديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف.

ولد في البكيرية بمنطقة القصيم عام 1379 هـ، وهو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وتمكن من حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر 12 عامًا.

وقد اشتهر بصوته المميز، ونال جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1995.

كما شغل عدة مناصب أبرزها تعيينه إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام في عام 1404 هـ وكان أقدم أئمة الحرم المكي وأصغرهم سنًّا عند تعيينه فقد كان عمره حينئذ 22 عامًا.