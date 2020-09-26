أشهر ملكة في العالم المعاصر تعلن عن عجز في ميزانيتها المالية

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قال المدير المالي لأعمال ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن الحسابات الملكية قد تعاني من عجز محتمل قدره 35 مليون جنيه إسترليني بسبب جائحة كورونا.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، قال مايكل ستيفنز، إن انخفاض عدد زوار قصر باكغنهام، وقلعة وندسور، سيؤدي إلى خسائر تقدر بـ15 مليون جنيه في السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن تكلفة تجديد القصر في السنوات العشر المقبلة المقدرة بـ369 مليون جنيه، قد تواجه عجزا بقيمة 20 مليونا.
ولفت إلى أن القصر اتخذ عددا من الإجراءات من أجل تقليل النفقات والرواتب.
وفي التقرير المالي الصادر عن القصر، كانت جولة دوق ودوقة ساسكس رفيعة المستوى إلى جنوب أفريقيا هي الرحلة الخارجية الرسمية الأكثر تكلفة في العام الماضي، حيث بلغت حوالي 246 ألف جنيه إسترليني.
وجاء في التقرير أيضا أن نفقات زيارة أمير ويلز إلى سلطنة عمان لمدة يومين لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد شملت رحلة على طائرة مستأجرة تكلفتها 210,345 جنيهًا إسترلينيًا.
واستقل دوق يورك طائرة مستأجرة إلى إيرلندا الشمالية لحضور بطولة غولف بتكلفة 15,848 جنيهًا إسترلينيًا.