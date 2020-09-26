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فوائد مذهلة للتناول هذه الثمرة خاصة للمناعة وفقدان الوزن

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يعتبر الترمس من أكثر المسليات فائدة إذ يتميز بالعديد من الفيتامينات والبروتينات .

وبجانب مزايا الترمس في فقدان الوزن ، يفيد صحة الجسم في الجوانب التالية :

1- يعزز صحة العظام لإحتوائه على حمض الأرجينين الهام .

2- يحارب أمراض ضغط الدم والكوليسترول ويمنع ارتفاع السكر لإحتوائه على عناصر غذائية هامة .

3- يساعد على التخسيس لإحتوائه على الألياف التي تساعد على الشبع فهو منخفض السعرات الحرارية .

4- يعزز المناعة .

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