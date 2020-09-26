فوائد مذهلة للتناول هذه الثمرة خاصة للمناعة وفقدان الوزن

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يعتبر الترمس من أكثر المسليات فائدة إذ يتميز بالعديد من الفيتامينات والبروتينات .
وبجانب مزايا الترمس في فقدان الوزن ، يفيد صحة الجسم في الجوانب التالية :
1- يعزز صحة العظام لإحتوائه على حمض الأرجينين الهام .
2- يحارب أمراض ضغط الدم والكوليسترول ويمنع ارتفاع السكر لإحتوائه على عناصر غذائية هامة .
3- يساعد على التخسيس لإحتوائه على الألياف التي تساعد على الشبع فهو منخفض السعرات الحرارية .
4- يعزز المناعة .