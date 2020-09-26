فضيحة دولية للإمارات تفضي الى تعليق مشاركتها في كل المسابقات الدولية

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 509

علق الاتحاد الدولي للفروسية، الجمعة، مشاركة الإمارات في كل المسابقات الدولية لتنظيمها سباقين دوليين للقدرة والتحمل على أنهما مسابقتان محليتان في محاولة للتحايل على قواعد جديدة.

وبموجب الايقاف سيتم تعليق مشاركة الإمارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية حتى العام الجديد وكذلك مسابقات القدرة والتحمل حتى 31 مارس/ اذار 2021.

وقال الاتحاد الدولي إنه أبلغ الاتحاد الإماراتي بالقرار في 24 سبتمبر/ أيلول 2020. وأمام الامارات 21 يوما للطعن على القرار.

وهذه المرة الثانية خلال خمس سنوات التي يفرض فيها الاتحاد الدولي عقوبات على الإمارات.

وفي عام 2015 تم تعليق عضوية الإمارات بسبب سوء معاملة الجياد.

ووجد تحقيق مستقل أن مسابقتين وطنيتين للقدرة والتحمل أقيمتا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط تجاوزتا بكثير حصص الفرسان الأجانب المسموح بها في المسابقات المحلية وكان يجب اقامتهما كبطولات دولية.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن السبب يرجع لمحاولة للتحايل على قواعد جديدة لسباقات القدرة والتحمل كان من المقرر تطبيقها في أول يناير 2020.

وسيتعين على الاتحاد الإماراتي للفروسية أن يدفع أيضا نسبة مئوية من المستحقات التنظيمية التي كانت ستذهب إلى الاتحاد الدولي إذا تم تنظيم السباقين كمسابقات دولية إضافة إلى الأتعاب والمصاريف القانونية وعقوبة مالية أخرى.

وقال إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية في بيان “من المؤسف أن نتعامل مع قضايا من هذا النوع في 2020 وأن نضطر الى تعليق مشاركة اتحاد وطني.

“ومع ذلك فإن النية الواضحة للاتحاد الاماراتي للفروسية لتجنب تطبيق القواعد الجديدة انعكست على تصرفاته .. ولا يمكننا السماح للاتحادات الوطنية بتطبيق القواعد بالشكل والتوقيت الذي يناسبها فقط.

“يحدوني الأمل في أن يؤدي هذا التعليق إلى حدوث تغيير داخل الاتحاد وكذلك إلى عهد جديد لسباقات القدرة والتحمل في رياضة الفروسية بالامارات”.