القبض على رجل أعمال خليجي شهير بتهمة غسيل الأموال

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على رجل أعمال شهير ومالكا لوكالة سيارات سابقاً، وأحالته إلى الحبس للتحقيق معه بتهمة غسيل أموال.

وبحسب مصادر مطلعة، أفادت صحيفة ”القبس“ الكويتية: إن ”رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن هويته، له علاقة بشبكة غسيل أموال شهيرة، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية معه“.

وتم إيداع المتهم الحبس تزامناً مع إجراءات النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة للكشف عن متهمين بقضايا ”غسيل الأموال“ التي تصدَرت وسائل الإعلام منذ تموز/ يوليو الماضي.

ومن خلال التحقيقات مع بعض المتهمين بقضايا غسيل الأموال اللذين ضم عدد كبير منهم مشاهير، كشف مصدر لصحيفة ”القبس“، أن تحقيقات النيابة العامة وجدت عاملا مشتركا لدى بعض المتهمين بهذه القضايا يتعلق بمصدر الحوالات التي تم إيداعها بحسابات هؤلاء المتهمين.

وقالت الصحيفة: إن ”حوالات وشيكات كبيرة ومختلفة جاءت من كازينوهات معروفة في أوروبا وبريطانيا، وجرى إيداعها في بعض البنوك التي لديها أفرع في تلك الدول“.

وأضافت أن ”التحريات كشفت عن وجود حسابات مصرفية أوروبية وبريطانية لدى بعض المتهمين الذين أودعوا فيها مبالغ محصلة من القمار، الذي يعد إحدى الوسائل المألوفة لغسل الأموال، ثم حولوها لاحقاً إلى حساباتهم في الكويت“.

يذكر أن النيابة العامة في الأسابيع الماضية أجرت تحقيقات مع عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، والذين وجهت إليهم تهم أخرى، منها الإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.