عاجل: الدولار يتراجع في عدن والريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته ( أسعار الصرف الآن)

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم السبت 26 سبتمبر:
*في صنعاء
شراء الدولار 611
بيع الدولار 613
شراء السعودي 161
بيع السعودي 161.30
*في عدن
شراء الدولار 814
بيع الدولار 816
شراء السعودي 213.50
بيع السعودي 214.50