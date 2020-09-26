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عاجل: الدولار يتراجع في عدن والريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته ( أسعار الصرف الآن)

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم السبت 26 سبتمبر:

*في صنعاء

 شراء الدولار 611

بيع الدولار 613

شراء السعودي 161

بيع السعودي 161.30

*في عدن

 شراء الدولار 814

بيع الدولار 816

شراء السعودي 213.50

بيع السعودي 214.50

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