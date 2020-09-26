الامارات تستعد لغزو الفضاء الخارجي عاجل: الدولار يتراجع في عدن والريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته ( أسعار الصرف الآن) اول لاعب اسرائيلي في دوري كرة القدم الاماراتي الجيش اليمني يعلق على استهداف الحوثيين تجمع لطلاب واطفال كانوا يستعدون للاحتفال بثورة 26 سبتمبر شاهد.. حشود غفيرة تحتفل بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة كوريا الجنوبية تتلقى اعتذارا نادرا من زعيم كوريا الشمالية موقف امريكي من قصف الحوثيين مكان ايقاد الشعلة بمأرب والصاروخ سقط بعد مغادرة الطلاب بلحظات (صورة) تفاصيل...أسباب رفض دولة قطر رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بعد اعتذار فلسطين رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن بشكل مفاجئ تنحية عن منصبة لهذه الأسباب الإدارة الأمريكية : تطلق تصريحات تثير الضحك بشأن المليشيات الحوثية برغم العداء الداءم لها
توجه اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إلى الإمارات للتوقيع لنادي النصر الإماراتي، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الخليج العربي.
ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول مجلس التعاون الخليجي (إسرائيل في الخليج) صورة سبع وعلقت عليها بالقول: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه الى دبي للتوقيع رسمياً في فريق النصر الإماراتي".
وأشارت السفارة إلى سبع سيكون أول لاعب إسرائيلي ينشط في دوري الخليج العربي (الدوري الممتاز) في الإمارات.
من جانبه، لم يُعلن النادي الإماراتي (مقره دبي) شيئا عن الصفقة بعد، لكن من المنتظر أن يكشف عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النصر توصل لاتفاق مع لاعب وسط نادي غوانزو الصيني.
ويبلغ سبع، المنحدر من أصول عربية، من العمر 27 عاما، ولعب مع نادي غوانزو في الصين وقد كان لاعبا قبل ذلك في صفوف أندية إسرائيلية عدة.