اول لاعب اسرائيلي في دوري كرة القدم الاماراتي

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توجه اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إلى الإمارات للتوقيع لنادي النصر الإماراتي، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الخليج العربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول مجلس التعاون الخليجي (إسرائيل في الخليج) صورة سبع وعلقت عليها بالقول: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه الى دبي للتوقيع رسمياً في فريق النصر الإماراتي".

وأشارت السفارة إلى سبع سيكون أول لاعب إسرائيلي ينشط في دوري الخليج العربي (الدوري الممتاز) في الإمارات.

من جانبه، لم يُعلن النادي الإماراتي (مقره دبي) شيئا عن الصفقة بعد، لكن من المنتظر أن يكشف عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النصر توصل لاتفاق مع لاعب وسط نادي غوانزو الصيني.

ويبلغ سبع، المنحدر من أصول عربية، من العمر 27 عاما، ولعب مع نادي غوانزو في الصين وقد كان لاعبا قبل ذلك في صفوف أندية إسرائيلية عدة.