الجيش اليمني يعلق على استهداف الحوثيين تجمع لطلاب واطفال كانوا يستعدون للاحتفال بثورة 26 سبتمبر شاهد.. كيف احتفلت تعز بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة كوريا الجنوبية تتلقى اعتذارا نادرا من زعيم كوريا الشمالية موقف امريكي من قصف الحوثيين مكان ايقاد الشعلة بمأرب والصاروخ سقط بعد مغادرة الطلاب بلحظات (صورة) تفاصيل...أسباب رفض دولة قطر رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بعد اعتذار فلسطين رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن بشكل مفاجئ تنحية عن منصبة لهذه الأسباب الإدارة الأمريكية : تطلق تصريحات تثير الضحك بشأن المليشيات الحوثية برغم العداء الداءم لها أمر مقلق....صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل رسالة عبدالله بن زايد إلى رئيس اليونان رئيس وزراء اليابان السابق يكشف سبب عدم إبرام معاهدة سلام مع روسيا وزير الإعلام :يكشف تفاصيل استهداف المليشيات الحوثية بصاروخ باليستي احتفال مدينة مأرب
شهدت مدينة تعز،اليوم السبت، كرنفالا شعبيا، وسط حشود غفيرة ، احتفاء بالعيد الـ58 لثورة لثورة 26 سبتمبر الخالدة.
وتخلل الحفل عروض فنية وخطابية، شاركت فيه عدة مكونات شبابية وشعبية وسياسية، تجسد ملاحم الثورة ودور مدينة تعز فيها.
وجدد أبناء تعز العهد بالحفاظ على منجزات ثورة 26 سبتمبر، التي كانت فاتحة نور ، وبوابة كرامة حررت الشعب من نظام متخلف وكهنوتي اسود.
مشيرين إلى أن ثورة سبتمبر المجيدة فتحت الباب للتحرر من الاستعمار البريطاني عبر ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 63 وإنجاز الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر عام 67.
وكانت تعز قد شهدت مساء أمس، حفل ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر احتفاءً بالذكرى الـ58 والذي نظمه مكتب الشباب والرياضة برعاية محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وبدعم من السلطة المحلية.
وتخلل حفل إيقاد الشعلة عروضا كشفية أمام منصة الاحتفال، حملت العلم الوطني وعدد من اللافتات والشعارات المعبرة عن عظمة ثورة 26 سبتمبر وأهدافها النبيلة ومكانتها في قلوب اليمنين.
كما شهدت المدينة إطلاق الألعاب النارية من قلعة القاهرة والمرتفعات الجبلية المطلة على المدينة ابتهاجا بهذه الذكرى العظيمة.