شاهد.. كيف احتفلت تعز بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شهدت مدينة تعز،اليوم السبت، كرنفالا شعبيا، وسط حشود غفيرة ، احتفاء بالعيد الـ58 لثورة لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وتخلل الحفل عروض فنية وخطابية، شاركت فيه عدة مكونات شبابية وشعبية وسياسية، تجسد ملاحم الثورة ودور مدينة تعز فيها.

وجدد أبناء تعز العهد بالحفاظ على منجزات ثورة 26 سبتمبر، التي كانت فاتحة نور ، وبوابة كرامة حررت الشعب من نظام متخلف وكهنوتي اسود.

مشيرين إلى أن ثورة سبتمبر المجيدة فتحت الباب للتحرر من الاستعمار البريطاني عبر ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 63 وإنجاز الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر عام 67.

وكانت تعز قد شهدت مساء أمس، حفل ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر احتفاءً بالذكرى الـ58 والذي نظمه مكتب الشباب والرياضة برعاية محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وبدعم من السلطة المحلية.

وتخلل حفل إيقاد الشعلة عروضا كشفية أمام منصة الاحتفال، حملت العلم الوطني وعدد من اللافتات والشعارات المعبرة عن عظمة ثورة 26 سبتمبر وأهدافها النبيلة ومكانتها في قلوب اليمنين.

كما شهدت المدينة إطلاق الألعاب النارية من قلعة القاهرة والمرتفعات الجبلية المطلة على المدينة ابتهاجا بهذه الذكرى العظيمة.