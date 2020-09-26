كوريا الجنوبية تتلقى اعتذارا نادرا من زعيم كوريا الشمالية

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أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة عن تلقيها اعتذاراً شخصياً نادراً من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن مقتل أحد مسؤوليها العاملين في مجال الصيد البحري .
وقالت كوريا الجنوبية إن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، ربما كان يحاول الهروب إلى كوريا الشمالية، عندما عثر عليه الجنود طافياً في المياه الشمالية.
وأضافت أنه قتل بعدها وأضرمت النار في جثته.
وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن كيم عبر في الرسالة عن "أسفه الشديد"، عن "خذلانه" مون والشعب الكوري الجنوبي.
وقدمت كوريا الشمالية أيضاً نتائج التحقيق في الحادث، وقالت فيه إن 10 رصاصات اطلقت على رجل دخل المياه الشمالية، ورفض الإفصاح عن هويته، كما حاول الهروب.
وأوضحت بيونغ يانغ أنها لم تحرق جثة الرجل، وإنما أحرقت الطوف الذي كان يركبه.
وأضافت ان الجنود لم يعثروا على الشخص بعدما أطلقوا النار، فأحرقوا التجهيزات التي تركها وفق إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس (كورونا).
كان الرجل وهو أب لطفلين يعمل في وزارة الصيد البحري يقوم بدورية في زورقه على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الشمال، قريباً من جزيرة يوومب يووينغ، عندما اختفى الاثنين، حسب وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.
وترك حذاءه في الزورق. وجاء في وسائل الإعلام الجنوبية أن الرجل يعاني من صعوبات مالية، وطلق زوجته أخيراً.