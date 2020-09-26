رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن بشكل مفاجئ تنحية عن منصبة لهذه الأسباب

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قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.
وقال أديب، في كلمة متلفزة اليوم من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".
وقالت الخارجية الفرنسية: على القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة دون تأخير وأوضح أديب "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا
وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف"، مؤكدا "اعتذاري يأتي بسبب عدم تلبية شروطي من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل".
وشدد أديب أن "مبادرة ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا لدعم لبنان".
وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت القوى السياسية في لبنان لاستعجال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، مشيرة إلى أن لبنان يمر "بأزمة غير مسبوقة".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد زار لبنان مطلع سبتمبر الجاري، وأعلن أن زعماء القوى السياسية في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر.