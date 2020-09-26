رئيس وزراء اليابان السابق يكشف سبب عدم إبرام معاهدة سلام مع روسيا

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أن اليابان وروسيا كانتا على وشك إبرام معاهدة سلام في خريف 2018 ، لكن تصاعد المواجهة بين واشنطن وموسكو حال دون ذلك.

وأعرب عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا...

شينزو آبي يعلن استقالته لأسباب صحية ووفقا له، كانت المشاكل في العلاقات الروسية الأمريكية من العوامل التي أعاقت تحقيق الاتفاق، مضيفا أن إعادة شبه جزيرة القرم أثرت في تفاقم الوضع.

وقال في مقابلة مع صحيفة "نيهون": "كان هناك شعور بأننا نقترب من المفاوضات، التي كان محتواها يهدف إلى إبرام (معاهدة سلام)".

وشدد آبي على أن فلاديمير بوتين كان يعتزم التوصل على الفور إلى حل للقضية خلال زيارته لليابان في ديسمبر 2016، بينما كان الاجتماع مع الرئيس الروسي في سنغافورة في نوفمبر 2018 الأقرب لإبرام المعاهدة.

وأعلن آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، الشهر الماضي إنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.