الإدارة الأمريكية : تطلق تصريحات تثير الضحك بشأن المليشيات الحوثية برغم العداء الداءم لها أمر مقلق....صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل رسالة عبدالله بن زايد إلى رئيس اليونان رئيس وزراء اليابان السابق يكشف سبب عدم إبرام معاهدة سلام مع روسيا وزير الإعلام :يكشف تفاصيل استهداف المليشيات الحوثية بصاروخ باليستي احتفال مدينة مأرب الرئيس هادي : ثاني زعيم عربي يكشف عن موقف بلادة من التطبيع في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“
أعلن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أن اليابان وروسيا كانتا على وشك إبرام معاهدة سلام في خريف 2018 ، لكن تصاعد المواجهة بين واشنطن وموسكو حال دون ذلك.
وأعرب عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا...
شينزو آبي يعلن استقالته لأسباب صحية ووفقا له، كانت المشاكل في العلاقات الروسية الأمريكية من العوامل التي أعاقت تحقيق الاتفاق، مضيفا أن إعادة شبه جزيرة القرم أثرت في تفاقم الوضع.
وقال في مقابلة مع صحيفة "نيهون": "كان هناك شعور بأننا نقترب من المفاوضات، التي كان محتواها يهدف إلى إبرام (معاهدة سلام)".
وشدد آبي على أن فلاديمير بوتين كان يعتزم التوصل على الفور إلى حل للقضية خلال زيارته لليابان في ديسمبر 2016، بينما كان الاجتماع مع الرئيس الروسي في سنغافورة في نوفمبر 2018 الأقرب لإبرام المعاهدة.
وأعلن آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، الشهر الماضي إنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.