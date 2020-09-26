وزير الإعلام :يكشف تفاصيل استهداف المليشيات الحوثية بصاروخ باليستي احتفال مدينة مأرب الرئيس هادي : ثاني زعيم عربي يكشف عن موقف بلادة من التطبيع في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“ أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن بلاده "تجدد موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وخياراته الثابتة في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة".
جاء ذلك في كلمة للشعب اليمني، بمناسبة الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر/أيلول التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأكد هادي أن اليمن يدعم حق الفلسطينيين في "إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لما تبنته المبادرة العربية التي حددت الأسس العادلة للسلام الشامل والكامل في المنطقة".
وفي سياق آخر، قال هادي إن "اتفاق الرياض" يمثّل خارطة طريق ومسار عبور آمن، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة جماعة الحوثي.
وأضاف بأن تسريع تنفيذ بنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية.