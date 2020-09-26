فنانة شهيرة بعد ارتدائها الحجاب تسأل الله الثبات لها

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت الفنانة مي فخري صورة لها على حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الحجاب.

وكتبت فخرى معلقة على صورتها بالحجاب :" الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانة..اللهم الثبات".

وتظهر الصورة الفنانة وهي مرتدية حجاب سوري، لم يظهر خصلات شعرها، مع نظارة شمسية داخل سيارتها.

يذكر أن مي حرصت على حذف صورها الجريئة والتي كانت تظهر من خلالها بملابس مكشوفة مثل المايوه.

كما عدلت "البايو" الخاص بها من ممثلة وعارضة أزياء، إلى "كانت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي".

وتفاعل محبو الفنانة ومتابعوها مع صورتها، حيث علق أحدهم :" الف مبروك يا مى انت من جواكى نضيف ربنا يثبتك يارب".

وعلق آخر :" ماشاء الله الله اكبر قمر انتي قلبك نظيف طيب هتمثلي بالحجاب ولا لا".