آخر الاخبار

إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“ أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما)

محمد بن سلمان يتلقى اغنية خاصة كإهداء خاص .. شاهد

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 161

بعنوان "رقمنا الصعب" أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد نظم أغنية جديدة أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت بعنوان "رقمنا صعب".

وقال تركي آل الشيخ إن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، ونشر مقطع فيديو للأغنية التي جاء في مقدمة كلماتها:

"كل فجر من ضيا صبحك.. يبان.. كل نجم في سمانا.. نجم صاعد.. يا محمد بن سلمان.. الزمان.. بارق بالخير.. في ظلك وراعد".

 

إقراء أيضاً
مسلسلات تركية اجتاحت أمريكا تعرف على أبرز العشرة الأوائل منها
معركة نسائية شرسة في أحد مولات السعودية .. شاهد بالفيديو
رغد صدام حسين تشعل تويتر بتغريدة مفاجئة والسبب السعودية
مسلسلان تركيان يحطمان أرقاما قياسية ويحصدان مليارات المشاهدات
زوج عمة جلالة الملك عبدالله يصدر ضده حكم قضائي بالسجن وغرامه بالملايين
تم القاء القبض عليها وهي متورطة .. فنانة مغربية تشكر شرطة دبي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس