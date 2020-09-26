محمد بن سلمان يتلقى اغنية خاصة كإهداء خاص .. شاهد

السبت 26 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعنوان "رقمنا الصعب" أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد نظم أغنية جديدة أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت بعنوان "رقمنا صعب".

وقال تركي آل الشيخ إن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، ونشر مقطع فيديو للأغنية التي جاء في مقدمة كلماتها:

"كل فجر من ضيا صبحك.. يبان.. كل نجم في سمانا.. نجم صاعد.. يا محمد بن سلمان.. الزمان.. بارق بالخير.. في ظلك وراعد".