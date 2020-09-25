إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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شهدت مدينة مأرب (شرقي اليمن)، مساء الجمعة 25 سبتمبر/أيلول، حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر، في ذكراها الـ58 وسط حضور رسمي وجماهير كبير.

وأوقد الشعلة ‏رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، بحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وجمع غفير من المواطنين.

وفي الحفل، ألقى اللواء سلطان العرادة كلمة تعهد لليمنيين بالانتصار للجمهورية وثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، وعدم نيل مليشيا الحوثي الانقلابية من تضحيات ونضالات الشعب اليمني في سبيل التحرر من الحكم الامامي. وقال: ”نعاهدكم بأننا سنوقد شعلة سبتمبر في كل جبال وسهول اليمن“.

وطمأن المحافظ العرادة القيادة السياسية والشعب اليمني وكل المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير.

وأدان العرادة محاولة مليشيا الحوثي التشويش على حفل إيقاد شعلة الثورة بإطلاقها صاروخ باليستي على مدينة مأرب أثناء الحفل، مؤكدا أن محاولات عرقلة إيقاد الشعلة لن توقف الشعب اليمني عن إشعالها في كل جبال وسهول اليمن.

وقال إن مليشيا الحوثي لن تتوقف عن جرائمها بحق اليمنيين حتى يتم رفع الراية على كل ربوع الوطن وأن إطلاق الصاروخ مساء اليوم ماهو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية.

يذكر أن مليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب، مساء اليوم، بصاروخ باليستي سقط في مدرسة الميثاق وسط المدينة المكتظة بالنازحن، في إطار جرائم استهدافها المتكرر للمدنيين في مأرب بالصواريخ المحرمة دوليا.