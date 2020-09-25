إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“ أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما)
استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل (9 مساء الجمعة 25 سبتمبر/أيلول)، مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بصاروخ باليستي.
وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، ان صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون استهدف مدينة مأرب أثناء حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر.
وأشارت المصادر الى ان الصاروخ سقط في حي سكني بالقرب من منطقة الاحتفال، ولم تكشف المصادر عن ضحايا انفجار سقوط الصاروخ.