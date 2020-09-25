عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل (9 مساء الجمعة 25 سبتمبر/أيلول)، مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، ان صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون استهدف مدينة مأرب أثناء حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر.

وأشارت المصادر الى ان الصاروخ سقط في حي سكني بالقرب من منطقة الاحتفال، ولم تكشف المصادر عن ضحايا انفجار سقوط الصاروخ.