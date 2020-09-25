الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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تحدث قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الجمعة، عن انضمام سلاح جديد فعال من الممكن أن يفرض سيطرة إيران على مياه الخليج "ليلا نهارا".

وفي تصريحات أدلى بها العميد تنغسري للتلفزيون الإيراني، كشف عن انضمام أسراب جديدة من عشرات الطائرات المسيرة إلى القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

ونوه القائد الإيراني إلى أن الطائرات الجديد، التي انضمت الأربعاء الماضي، تتميز بقدرات قتالية وبميزة الطيران العمودي، الأمر الذي "يزيد من نطاق عملياتنا"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية".

وتحث تنغسري عن ميزات هذه الطائرات المسيرة كاشفا عن قدرتها الفريدة على "حمل قنابل دقيقة التوجيه مع هزازات الليزر على مدى 1500 كيلومتر".

وأشار تنغسري إلى أن الحرس الثوري سيقوم بتشكيل المجموعة الخامسة من الطائرات المسيرة في "المنطقة البحرية الثالثة" شمال الخليج، مع انضمام هذه الأسراب الجديدة.

وأكد قائد البحرية في الحرس الثوري في تصريحاته أن منطقة الخليج بأكملها "تحت مراقبتنا واستطلاعنا، بحيث أننا مع القوة الجوفضائية لحرس الثوري لدينا طائرات مسيرة في سماء الخليج الفارسي ليل نهار، ونراقب المنطقة باستمرار ونضعها تحت سيطرتنا بالكامل"، على حد تعبيره.

وكشف القائد الإيراني عن امتلاك إيران في المستقبل القريب سفن عابرة للمحيط، وقال "سيكون لدينا أيضًا سفن قاذفة للصواريخ تبلغ سرعتها 94 عقدة ويمكنها الإبحار باستخدام (Force 4)"، بالإضافة إلى بناء سفن عابرة للمحيط بطول 65 مترًا قادرة على حمل المروحيات.