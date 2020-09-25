دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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تنطلق الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حملة إلكترونية، للاحتفاء بالذكرى الـ58 من ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

ودعت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إلى المشاركة الفاعلة بالحملة الإلكترونية، والتي ستكون باهشتاج (#26سبتمبر_ثوره_متجدده)، والتي تأتي واليمنيون وجيشه يناجزون مخلفات الإمامة والكهنوت التي ثار عليها الآباء والأجداد، وتوجوا ثورتهم بثورة الـ26 سبتمبر الخالدة.

وقالت إن الحملة والتي ستنطلق الساعة الرابعة عصراً من يوم غد، ستعد ضمن فعاليات أخرى ستقيمها للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، التي أرادت أن يتخلص اليمنيون من الجهل والفقر والمرض، الثالوث الذي تحاول المليشيا الحوثية فرضه اليوم مجدداً إلا أن الأحرار لهم بالمرصاد.

ونفذت الدائرة بمشاركة دائرة العلاقات العامة، ومكتب الشباب والرياضة بمأرب صباح اليوم الخميس عروضاً كرنفالية احتفاء بالمناسبة، جابت فيه فرقة الموسيقى العسكرية وفرق أخرى كشفية وطلابية شوارع مدينة مأرب، مقدمة المقطوعات الوطنية والفرائحية المعبرة عن الثورة السبتمبرية الخالدة.