إيقاد شعلة 26 سبتمبر بمأرب واللواء ”العرادة“ يطمئن اليمنيين ويتعهد بالانتصار للجمهورية والثورة وإبقاء مأرب منطلقا للتحرير عاجل: الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي أثناء الاحتفال بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على الخليج العربي عن طريق سلاح جديد وفتاك دائرة التوجيه المعنوي توجه دعوة لكل أنصار ثورة 26 سبتمبر الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“ أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما)
تنطلق الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حملة إلكترونية، للاحتفاء بالذكرى الـ58 من ثورة 26 سبتمبر الخالدة.
ودعت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إلى المشاركة الفاعلة بالحملة الإلكترونية، والتي ستكون باهشتاج (#26سبتمبر_ثوره_متجدده)، والتي تأتي واليمنيون وجيشه يناجزون مخلفات الإمامة والكهنوت التي ثار عليها الآباء والأجداد، وتوجوا ثورتهم بثورة الـ26 سبتمبر الخالدة.
وقالت إن الحملة والتي ستنطلق الساعة الرابعة عصراً من يوم غد، ستعد ضمن فعاليات أخرى ستقيمها للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، التي أرادت أن يتخلص اليمنيون من الجهل والفقر والمرض، الثالوث الذي تحاول المليشيا الحوثية فرضه اليوم مجدداً إلا أن الأحرار لهم بالمرصاد.
ونفذت الدائرة بمشاركة دائرة العلاقات العامة، ومكتب الشباب والرياضة بمأرب صباح اليوم الخميس عروضاً كرنفالية احتفاء بالمناسبة، جابت فيه فرقة الموسيقى العسكرية وفرق أخرى كشفية وطلابية شوارع مدينة مأرب، مقدمة المقطوعات الوطنية والفرائحية المعبرة عن الثورة السبتمبرية الخالدة.