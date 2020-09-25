الحوثيون يكشفون عن إحصائية مهولة بأعداد المنشقين عن قوات ”طارق صالح“

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول، عن إحصائية كبيرة بأعداد المنشقين عن قوات ما يسمى بـ”حراس الجمهورية“ التابعة لنجل الرئيس الراحل، العميد طارق محمد عبدالله صالح، المتواجدة في الساحل الغربي.

وبحسب منتحل شخصية، مسؤول إستخبارات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للمليشيا الحوثية، المدعو رياض صلاح بلذي، فان عدد المنشقين عن قوات طارق صالح، المرابطة في جبهات الساحل الغربي بلغ 6 ألف منشق.

وأشار المسؤول الحوثي الى ان 750 من المنشقين تخرجوا من دورات طائفية تقيمها الجماعة لنشر وترسيخ ثقافتها الطائفية وهويتها العقائدية في مناطق سيطرتها، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد عودة قيادات كبيرة ومتوسطة.

وتشهد القوات التي شكلها طارق صالح بتمويل اماراتي في الساحل الغربي للبلاد انشقاقات منذ تأسست عقب قتل الحوثيين حليفهم في الانقلاب الرئيس الراحل علي صالح، بينهم ضباط ساهموا في إسقاط العديد من المواقع التي سيطرت عليها الوية العمالقة، وسهلت سيطرة الحوثيين عليها.

وأثارت تلك الانشقاقات الكثير من التساؤلات حول اختراق القوات التي يقودها طارق صالح، من قبل الحوثيين، سيما ان آلاف الافراد الذين كانوا يتبعون ما يسمى "الحرس الجمهوري" سابقا، تدفقوا الى المحافظات الجنوبية تحت نظر وسمع الحوثيين.