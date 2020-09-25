رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ

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تحدثت الشابة السعودية رهف القنون ، عن الحياة الجنسية الصحيحة في حياة الأشخاص وذلك بحسب المعتقدات التي لمستها خلال إقامتها بالخارج، حيث نشرت صورة عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام” ظهر فيها رجل وامرأة ودون عليها
وعلقّت رهف القنون قائلًة: “أن تنجذب لأكثر من جنس أفضل من إن تنجذب لجنس واحد.. الانجذاب لأكثر من جنس هي الحياة الجنسية الصحيحة”. وفي منشور آخر قالت رهف القنون إن الرجل ليس من حقه أن يتخذ قرارًا بشأن ما تستطيع أن تفعله المرأة وما لا تفعله بجسدها، مهما كانت مشاعره أو معتقداته حول الإجهاض.
وكتبت رهف القنون قائلًة: “مهما كانت مشاعرك أو معتقداتك الشخصية حول الإجهاض، أنت تفهم أنه ليس من حقك أن تتخذ قراراً تجاه امرأة أخرى حول ما تستطيع وما لا تستطيع فعله بجسدها”.