الكويت تعزي الملك سلمان

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كشفت وسائل إعلام كويتية، أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ببعث ببرقيتي تعزية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.
وعبر فيهما "باسم الأمير الشيخ صباح الاحمد واسمه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الامير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود".
و"سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الاسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".