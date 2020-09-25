الكويت تعزي الملك سلمان

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 420

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ببعث ببرقيتي تعزية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.

وعبر فيهما "باسم الأمير الشيخ صباح الاحمد واسمه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الامير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود".

و"سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الاسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".