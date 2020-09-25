واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يواصل تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" إطلاق العديد من التحديثات للمستخدمين، حيث يعتزم التطبيق تفعيل خاصية تتيح استخدام حساب واتساب الخاص بالمستخدم على أكثر من جهاز في وقت واحد.

وتُعد هذه الخاصية الجديدة في مراحل الاختبار الأخيرة، وتتمثل في إمكانية استخدام حساب واتساب الخاص بالمستخدم على أكثر من جهاز في وقت واحد، وفقًا لموقع "تايمز نيوز ناو".

ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب واتساب على نحو 4 أجهزة دفعة واحدة، ما سيسمح للمستخدمين الذين لديهم أكثر من جهاز من عدم الحاجة إلى تشغيل أكثر من حساب ما يتسبب في إحداث ارتباك لهم.

وتعمل تلك الخاصية حاليا بصورة تجريبية على إصدار "واتساب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ومن المتوقع أن تدعم "فيسبوك" تطبيق واتساب الكامل بتلك التقنيات الجديدة.

ويعد "واتساب" تطبيق تراسل فوري متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط.

وتأسس WhatsApp في عام 2009، من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضًا)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.