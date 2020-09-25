شاهد فيديو.. شبكة طرق معلقة أشبه بالخيال.. الصين تعلن استعدادها لبناء مثلها باليمن والسفير الصيني يوجه أقوى رسالة لليمنيين

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نشرت السفارة الصينية لدى اليمن، مساء الخميس 24 سبتمبر/أيلول، مشاهد من طرق معلقة أشبه بالخيال قالت انها مستعدة لبناء مثلها في اليمن.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر“ أرفقته بمقطع فيديو للطرق التي بنتها الصين في مقاطعة "قويتشو" التابعة لها، "إنها الدليل القوي على قدرة الصين في البنية التحتية".

وأضافت: ”نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن وإن الصين على استعداد لمساعدة اليمن على بناء هذه الطرق لتسهيل تنقل أبناء الشعب اليمني".

وكانت اليمن قد وقعت مع الصين في 2013 اتفاقيات استثمارية عديدة في مختلف المجالات. ورغم ان الحرب قطعت الطريق على تلك الاتفاقيات الا ان الصين اكدت قبل فترة انها ما تزال قائمة.

بدوره، وجه السفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" رسالة تهنئة حارة وقوية المعنى إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر وإنجازاتها العظيمة للشعب اليمني.

وقال السفير الصيني ان ثورة الـ26 من سبتمبر هي ثورة حقيقية، بذل خلالها الثوار اليمنيون ارواحهم لنجاحها وتأسيسي اول جمهورية في تاريخ اليمن الحديث، وقد نجحوا في ذلك، رغم الحصار الذي تعرضت له صنعاء في حصار الـ70 يوماً والذي هدد الثورة بالفشل انذاك، لكنهم تغلبوا على ذلك وحققوا النجاح والانتصار.

وأكد السفير كانغ على إن الصداقة الصينية اليمنية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.. مشيراً إلى أن السفارة الصينية هي السفارة الأجنبية الوحيدة التي بقت في صنعاء خلال حصار السبعين يوماً في دلالة قوية وواضحة على وقوف الصين طوال تاريخها إلى جانب الشعب اليمني.

وأوضح ان الصين تقف الى جانب الشعب اليمني بحزم، وتدعم إيجاد حل سياسي للصراع عبر الحوار على أساس المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216).

متابعاً بأن الجانب الصيني مستمر في التواصل مع كل الأطراف اليمنية، ويواصل حث جميع الأطراف على التفاوض وتقديم النصح على ضرورة التصالح وذلك لتقليص الخلافات ولعب دورا بناء في العملية السياسية اليمنية.. مؤكداً استمرار الصين في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية وغيرها للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني.

وأشاد السفير الصيني كانغ يونغ بقوة وذكاء الشعب اليمني، بدلالة نجاح ثورة الـ26 من سبتمبر التي تؤكد على أن الشعب اليمني يستطيع أن يتغلب على كل الصعوبات.. مستلهماً من عبارة رائد الثورة الصينية والمؤسس لجمهورية الصين الشعبية الرئيس ماو تسي تونغ خلال مسيرة الثورة الطويلة "إن طريق الثورة متعرج وصعب إلا أن المستقبل مشرق" وهذا ما ينتظر اليمن مستقبلاً حسب قوله.