الموت يفجع الملك سلمان والأسرة الحاكمة في السعودية

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1578

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة وذلك بعد الاحتفال باليوم الوطني الـ90.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانًا عاجلًا حول إعلان وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود

وقال البيان إنه سيُصلَّى على الأمير سعود بن فهد، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.