آخر الاخبار

الحكومة تدعو الانتقالي لإخراج مليشياته المسلحة من عدن وتضع ملفات التمرد أمام بريطانيا أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما) تحذيرات عليا في دولة خليجية من كارثة وشيكة تضرب البلاد شاهد فيديو.. شبكة طرق معلقة أشبه بالخيال.. الصين تعلن استعدادها لبناء مثلها باليمن والسفير الصيني يوجه أقوى رسالة لليمنيين مسلسلات تركية اجتاحت أمريكا تعرف على أبرز العشرة الأوائل منها شركة هواوي تفجر خلافا عسكريا جديدا بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية

الموت يفجع الملك سلمان والأسرة الحاكمة في السعودية

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 1578

 

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة وذلك بعد الاحتفال باليوم الوطني الـ90.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانًا عاجلًا حول إعلان وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود

وقال البيان إنه سيُصلَّى على الأمير سعود بن فهد، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إقراء أيضاً
دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما)
إسرائيل توجه صفعة جديدة وقوية للإمارات برغم اتفاق التطبيع
قطر توجه صفعة لجامعة الدول العربية
تقنية متطورة تداخل الحرم المكي ولأول مرة في تاريخ السعودية
حادث خطير قرب سواحل سلطنة عمان بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية
بشكل مفاجئ ولأول مرة.. أمريكا تنشر أخطر قواتها في قطر ماذا يحدث؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس