في غياب نجمين مهمين.. ليفربول يدك شباك لينكولن بسباعية

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وعمد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إلى إشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء- الحساب الرسمي لليفربول
دك نادي ليفربول لكرة القدم، الخميس، شباك نادي لينكولن بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليحجز مقعده في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وسجل أهدف ليفربول كل من: شيردان شاكيري (9)، وتاكومي مينامينو (18 و46)، وكوريتس جونز (32 و36)، وماركو جورييتش (65)، وديفوك أوريجي (89).
وأحرز إديتايو إيدون (60) ولويس مونتسوما (66) هدفي لينكولن.
وعمد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إلى إشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء، وأراح عددا كبيرا من الأساسين، على رأسهم ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والحارس أ