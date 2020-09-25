إسرائيل توجه صفعة جديدة وقوية للإمارات برغم اتفاق التطبيع

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضربة جديدة لدولة الإمارات، برغم توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين قبل أيام.

وأكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي "عميكام نوركين" على رفض تل أبيب تزويد الولايات المتحدة الإمارات بمقاتلات "إف-35"، محذرًا من أن هذه الصفقة قد يترتب عليه عواقب سلبية طويلة الأمد تنعكس على استقرار المنطقة.

وقال "نوركين" في مقابلة مع القناة الـ12، إن الصفقة المحتملة ربما لن تضر فورًا بأمن إسرائيل، لكنها "قد تتسبب في إطلاق عمليات قد تكون أقل مثالية بالنسبة لدولة إسرائيل من ناحية التوازن الاستراتيجي طويل الأمد".

وأعرب قائد سلاح الجو، عن تمسك إسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في الأسابيع الماضية أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، لا يشمل الموافقة الإسرائيلية على بيع الولايات المتحدة طائرات من طراز "إف-35" للإمارات.

ولطالما سعت الإمارات إلى الحصول على أسلحة أكثر تطورًا، لكن إسرائيل كانت تخشى حدوث تحول في ميزان القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

وتشمل الصفقة التي يخطط لها البيت الأبيض، والتي من شأنها تغيير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، بيع طائرات (F35) إلى الإمارات، وكذلك طائرة حرب إلكترونية من طراز (EA-18G Growler)، والتي تقوم بهجمات التخفي عن طريق التشويش على الدفاعات الجوية للأعداء.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة صفقة الأسلحة المحتملة مع الإمارات في الكونجرس في المستقبل القريب، حيث أن مبدأ التفوق العسكري النوعي لإسرائيل تم تكريسه في القانون الأمريكي منذ عام 2008.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه من المفترض أن تكون جميع العقبات أمام شراء بلاده مقاتلات (إف-35) من الولايات المتحدة قد زالت بفضل اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال "قرقاش" إن اتفاق بلاده على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة من أجل بيع مقاتلات (إف-35) لأبو ظبي.

وإسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تملك عشرات الطائرات من طراز "إف-35" أو "الشبح".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبيع مقاتلات "إف-35" وطائرات بدون طيار متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

وحتى الآن، لم توافق الولايات المتحدة، على بيع طائرات من طراز "إف-35" للإمارات.

وفي 15 من سبتمبر/أيلول الجاري وقعت الإمارات والبحرين اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في واشنطن في حضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.إسرائيل توجه ضربة جديدة للإمارات برغم اتفاق التطبيع

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.