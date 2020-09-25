آخر الاخبار

الحكومة تدعو الانتقالي لإخراج مليشياته المسلحة من عدن وتضع ملفات التمرد أمام بريطانيا أول سفارة لليمن تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بماليزيا رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ الكويت تعزي الملك سلمان واتساب يتيح تفعيل حساب واحد على 4 أجهزة دولتان عربيتان ستعلنان تطبيع علاقتهما مع إسرائيل الإسبوع المقبل (تعرف عليهما) تحذيرات عليا في دولة خليجية من كارثة وشيكة تضرب البلاد شاهد فيديو.. شبكة طرق معلقة أشبه بالخيال.. الصين تعلن استعدادها لبناء مثلها باليمن والسفير الصيني يوجه أقوى رسالة لليمنيين مسلسلات تركية اجتاحت أمريكا تعرف على أبرز العشرة الأوائل منها شركة هواوي تفجر خلافا عسكريا جديدا بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية

ناشطة سعودية تتحدى الدين والعلماء وتجاهر: خلع الحجاب لا يُغضب الله

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 504

 

اعتبرت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ ان الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة، الأمر الذي عرّضها لإنتقادات كثيرة من قبل المتابعين.

وفي التفاصيل ان هند أرادت الإجابة على اسئلة المتابعين، بفيديو مباشر على صفحتها الخاصة، فكتبت لها متابعة: " هنودة والله إني أحب سناباتك ودايم أتابعك بس نفسي أعرف ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة، أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك، واللي آخر من ذي الأشياء، ما نقول إلا الله يهديك، منى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد، بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع".

لترد حينها هند بالقول ان كشف المرأة عن أجزاء من جسدها أو خلع حجابها هي أمورا لا تُغضب الله.

إقراء أيضاً
رهف القنون تتجاوز كل الخطوط الحمراء والحساسة بشكل جريئ
الكويت تعزي الملك سلمان
شابة سعودية تتحدى الرجاجيل في مهرجان الإبل - فيديو
الأزهر يدخل على خط الأزمة ويحذر من الاستماع لأغنية أصالة الجديدة
المؤسس عثمان: نحن قادمون
شابة خليجية تلقي بنفسها من الطابق الثاني بسبب عائلتها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس