ناشطة سعودية تتحدى الدين والعلماء وتجاهر: خلع الحجاب لا يُغضب الله

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اعتبرت الناشطة السعودية هند القحطاني ان الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة، الأمر الذي عرّضها لإنتقادات كثيرة من قبل المتابعين.
وفي التفاصيل ان هند أرادت الإجابة على اسئلة المتابعين، بفيديو مباشر على صفحتها الخاصة، فكتبت لها متابعة: " هنودة والله إني أحب سناباتك ودايم أتابعك بس نفسي أعرف ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة، أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك، واللي آخر من ذي الأشياء، ما نقول إلا الله يهديك، منى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد، بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع".
لترد حينها هند بالقول ان كشف المرأة عن أجزاء من جسدها أو خلع حجابها هي أمورا لا تُغضب الله.