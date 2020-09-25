تويتر يطرح ميزة مذهلة وجديدة خاصة بالرسائل الصوتية

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير تقنية أن شركة ”تويتر“ تقوم حاليًا باختبار فكرة السماح للأشخاص بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة.

ويأتي ذلك بعد أشهر من إتاحة شركة“تويتر“ ميزة التغريدات الصوتية عبر تطبيقها لتبدأ مرحلة جديدة باختبار الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة.

وذكر موقع ”ذا فيرج التقني“ أن أليكس غرينبيرغ مدير الرسائل المباشرة في“تويتر“ أفاد بأن الشركة ستختبر الرسائل المباشرة الصوتية قريبًا.

وستكون البرازيل أول دولة يتم تضمينها في هذا الاختبار، حيث ستتم تجربة رسائل صوتية مدتها 20 ثانية.

وأضاف غرينبيرغ:“نحن نعلم أن الناس يريدون المزيد من الخيارات لكيفية التعبير عن أنفسهم في المحادثات على تويتر، علنًا وسرًا“.

وتتم تفعيل ميزة إرسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال الضغط بشكل مطول على أيقونة التسجيل الصوتي الجديدة، ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث، فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.

وتقتصر ميزة الاستماع للرسائل الصوتية على تشغيلها وإيقافها فقط، دون خيار تقديم الصوت وإرجاعه، وهو أمر طبيعي في مرحلة الاختبار.

ويوجد هناك خيار ”رسالة تقرير“ في حالة قيام شخص ما بإساءة استخدام الرسائل المباشرة الصوتية، وهو أمر يمثل دائمًا مصدر قلق فيما يتعلق بالملفات الصوتية الخاصة.