تحذير من استخدام عقار منتشر في الأسواق اليمنية وتعميم بسحبه فورا

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، من مخاطر استخدام العقار الصيدلاني المتداول في الأسواق، مولتي بلان ايرون (multiiplan+lron) والمنتج لصالح مؤسسة العنتري للأدوية.

وأشارت الهيئة في تعميم صادر عنها، إلی أن مختبراتها أكدت وجود خلل في المستحضر متمثل بوجود نقاط سوداء علی سطح الأقراص وتبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأوصت بمنع استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة..ملزمة الوكيل بسحب العقار من الأسواق ومنع تداوله.