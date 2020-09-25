تحذير من استخدام عقار منتشر في الأسواق اليمنية وتعميم بسحبه فورا البرلمان اليمني يفتح النار على نائب رئيس المجلس ويهاجمه بشدة.. ماذا قال جباري؟ برقيتان من الملك سلمان وولي عهده الى الرئيس هادي وزير الدفاع المقدشي يتحدث عن هجمة كبيرة على مأرب وعار حدث في سبتمبر امريكا تقول ان تحالفها مع السعودية يحميها من الحوثيين الديوان الملكي السعودي ينعى أحد أمراء ال سعود قطر توجه صفعة لجامعة الدول العربية الحكومة ترد على تهديدات محافظ حضرموت وتفند اتهاماته الريال يفقد 25% من قيمته والبنك المركزي يمنع التحويل الداخلي بالدولار.. آخر تحديثات أسعار الصرف رغم ترشيحه للمنصب من قِبَله.. ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض عودة مدير أمن عدن الجديد والحكومة تطالب المجلس بالكف عن عرقلة تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وإخراج وحداته العسكرية من عدن
تلقى الرئيس اليمني، اليوم الجمعة برقيتان من الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس عبدربه منصور هادي تلقى، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وذلك بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.
وأعرب الملك سلمان في البرقية باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بموفور الأمن والاستقرار.
كما تلقى هادي،، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.
وعبر ولي العهد في البرقية ،عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار.