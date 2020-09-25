امريكا تقول ان تحالفها مع السعودية يحميها من الحوثيين

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الخارجية الأميركية أمام الكونغرس ان: "السعودية حليف رئيسي لأميركا"، واعتبرت أن التعاون معها "يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران".

وأكدت دعم أميركا "لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن".

كما دعت إلى "إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".