امريكا تقول ان تحالفها مع السعودية يحميها من الحوثيين

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قالت الخارجية الأميركية أمام الكونغرس ان: "السعودية حليف رئيسي لأميركا"، واعتبرت أن التعاون معها "يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران".
وأكدت دعم أميركا "لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن".
كما دعت إلى "إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".