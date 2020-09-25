الديوان الملكي السعودي ينعى أحد أمراء ال سعود

الجمعة 25 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدر الديوان الملكي السعودي الخميس، بيانا نعى فيه الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود.

وأشار البيان إلى أن الصلاة على روح الفقيد ستكون يوم الجمعة في مدينة الرياض.

ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة أو مكان الصلاة