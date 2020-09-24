الريال يفقد 25% من قيمته والبنك المركزي يمنع التحويل الداخلي بالدولار.. آخر تحديثات أسعار الصرف

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، تراجع الريال اليمني بنسبة 25%، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية، نشره موقع أخبار الأمم المتحدة في حسابه على "تويتر".

وقال البيان: "فقدت العملة 25% من قيمتها خلال 2020 وحده.. ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذة في النفاد، فقد لا يتمكن اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع الملايين في براثن الجوع".

وكان الدولار الامريكي قد سجل خلال الثلاثة الايام الماضية اكبر ارتفاع له مقابل الريال اليمني ،حيث وصل الى 850 واقترب من حاجز 900، فيما تراجعت قيمته في تعاملات اليوم من 850 الى 830.

وأشار البيان إلى تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة في اليمن، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، "ديفيد بيزلي"، قوله: "هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من حافة الهاوية.. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال".

وزاد: "تتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء (في إشارة إلى جماعة الحوثي)".

محاولات انعاش

في سياق متصل، أوقف البنك المركزي اليمني، اليوم، التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، بحيث تنحصر فقط على العملة المحلية (الريال).

وجاء في تعميم أصدره البنك في وقت متأخر، الأربعاء: "يمنع القيام بالحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، على أن تتم الحوالات الداخلية بالعملة المحلية (الريال)".

وتقتصر عمليات السحب والإيداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية، على الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات.

وخلال الأيام القليلة الماضية أغلقت جمعية الصرافين اليمنيين، محال الصرافة في عدن وعدة محافظات بعد وصول الدولار إلى 850 ريالا، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.

وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

فيما يلي اخر تحديث باسعار الصرف:

*في عدن

شراء الدولار 825

بيع الدولار 830

شراء السعودي 217

بيع السعودي 220

*في صنعاء

شراء الدولار 611

بيع الدولار 613

شراء السعودي 161.10

بيع السعودي 161.50