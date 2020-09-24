تقنية متطورة تداخل الحرم المكي ولأول مرة في تاريخ السعودية

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أعلنت السلطات السعودية عن بدء خطة عودة العمرة تدريجيًا، وبدأت الخطوات الفعلية للاستعداد والتأهب لاستقبال المعتمرين من داخل المملكة وخارجها.
وتبذل الجهات الأمنية والصحية مجهودات كبرى للحفاظ على المعتمرين من الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في أرجاء البلاد.
ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، كاميرات حرارية متطورة في البيت العتيق، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط التعامل مع المعتمرين لضمان سلامتهم والمحافظة على الحرمين من فيروس كورونا المستجد.
وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية، على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، ما يتيح التعامل بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ودشن السديس أيضا مبادرة "كمامات"، التي تركز على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام وضمان سلامتهم.