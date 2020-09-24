حادث خطير قرب سواحل سلطنة عمان بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهد مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، حادثة خطيرة بين الحرس الثوري الإيراني وحاملة طائرات أمريكية؛ الأمر الذي ينذر بتصاعد التهديدات في منطقة الخليج.

وأظهرت صور بثها "الحرس الثوري" الإيراني، حاملة طائرات أمريكية تحمل عشرات المقاتلات الحربية وهي تدخل مضيق هرمز باتجاه مياه الخليج قبالة سواحل سلطنة عمان.

ورصد الحرس الثوري برفقة حاملة الطائرات، المدمرتين 114 و115 والبارجتين 58 و59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الأميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج.

من جانبه، أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، رصد واعتراض حاملة الطائرات الأمريكية، والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

وختم "تنغسيري"، بقوله: "إن رصد وتتبع جميع التحركات البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان سيصبح ممكنا بواسطة هذه الطائرات المسيرة التي ستزيد سعة قدراتنا في هذا المجال بصورة كبيرة جدًا".