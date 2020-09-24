معركة نسائية شرسة في أحد مولات السعودية .. شاهد بالفيديو

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نشبت معركة حامية الوطيس بين مجموعة من النساء في أحد المولات بالمملكة العربية السعودية.
وأظهر مقطع الفيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباك عدد من النساء في أحد الممرات بمول في حفر الباطن، وذلك باستخدام عصي رفيعة، وسط حالة من الفوضى والصراخ.
ولم يعرف سبب المشاجرة الجماعية بين النساء، فيما يبدو أنه خلاف وقع بينهن أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وشهدت المولات في السعودية ،أمس الأربعاء، ازدحامًا شديدًا خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وسط تفاعل مع أصوات الطبول.