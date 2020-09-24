كيف تتخلص من مرضى السكري دون علاج؟

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف باحثون بريطانيون، أنه بإمكان مرضى السكري من النوع الثاني، المرتبط بشدة بالسمنة، أن يستعيدوا حجم البنكرياس الطبيعي إذا ما خفضوا أوزانهم.

ومرضى السكري من النوع الثاني لديهم بنكرياس غير منتظم الشكل ويصل حجمه إلى الثلث أصغر من البنكرياس السليم.

ويتطور المرض عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، أو الهرمون الذي ينظم سكر الدم، أو عندما لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح.

حتى اليوم، لم يكن من الواضح ما إذا كان تقلص البنكرياس من بين أسباب مرض السكري من النوع الثاني، أم أنه نتيجة للإصابة بهذه الحالة.

لكن التجربة أظهرت بشكل قاطع أن البنكرياس المنكمش مرتبط بالدهون الزائدة ، ويمكن أن يعود إلى طبيعته إذا فقد مرضى السكر حوالي عشرة إلى 15 كجم.

بالإضافة إلى إنتاج الهرمونات لتنظيم نسبة السكر في الدم، ينتج البنكرياس السليم إنزيمات لتفتيت الطعام، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

قال الخبراء، إن النتائج الجديدة تضيف إلى الأدلة المتزايدة على ضرورة حث المصابين بداء السكري من النوع الثاني على اتباع نظام غذائي جذري منخفض السعرات الحرارية.

وقال البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل، الذي قاد الدراسة، إن النتائج ستكون "مشجعة للغاية" للمرضى.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، أنه سيتم تقديم حساء 850 سعرة حرارية للآلاف من مرضى السكري من النوع الثاني لمدة ثلاثة أشهر والتخلص من النظام الغذائي اليومي للتغلب على المرض.

جاء ذلك في أعقاب نجاح تجربة (DiRECT)، وهو مشروع بقيادة جامعتي نيوكاستل وجلاكسو، وشارك فيه ما يقرب من 300 شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني.

في عام 2018، وجدت الدراسة أن نصف المرضى الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صارمًا من الحساء والمخفوق لا يزيد عن 850 سعرًا حراريًا في اليوم، بهدف فقدان 15 كجم، تعافوا من مرض السكري.

وجد الفريق نفسه، الآن أن حجم البنكرياس لأولئك الذين كانوا في حالة هدوء لمدة عامين زاد بنسبة 20 في المائة - تقريبًا إلى الحجم الطبيعي.

كما كان هناك انخفاض في كمية الدهون في البنكرياس، وعاد الشكل غير المنتظم للعضو إلى طبيعته.

قال الخبراء أن فقدان الوزن يقلل من كمية الدهون في البنكرياس. هذا يعيد العضو بأكمله ويساعد على استعادة خلايا بيتا - التي تنتج الأنسولين.

قالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون من منظمة السكري في المملكة المتحدة: "لقد أحدثت تجربة ديريكت ثورة في التفكير في مرض السكري من النوع الثاني- لم نعد نعتبره حالة تدوم مدى الحياة للجميع ، ونعلم أن الشفاء ممكن للبعض".

تم تقديم النتائج في مؤتمر الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري، ومن المقرر نشرها في دورية "لانسيت للسكري والغدد الصماء".

وداء السكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي لا يمكن الوقاية منه، ولكن النوع الثاني ينتج غالبًا عن سوء التغذية.

وأضاف البروفيسور تيلور: "إن حل مشكلة النوع الثاني من مرض السكري يكمن في أيدي السياسيين. التشريع بشأن توريد الأطعمة عالية السعرات الحرارية أمر ضروري".