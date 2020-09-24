في واقعة غريبة.. وثيقة رسمية تتهم مسؤولا أمنيا في عدن بنهب كميات كبيرة من ”الخرى“

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نُشرت، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن، اتهمت مسؤولا امنيا بنهب كميات من مخلفات براز المواطنين المعروفة شعبيا بـ”الخرى“ في واقعة غريبة ونادرة ولطيفة.

وبحسب الوثيقة التي نشرها ”عدن الغد“ فان قائد القطاع الشرقي قام بنهب مخلفات البراز البشرية التي كانت متراكمة في احواض المجاري، والتصرف بها وبيعها لحسابه الخاص بدون وجه حق.