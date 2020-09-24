لماذا تم إلغاء مباراة الهلال واعتباره منسحبا من أبطال آسيا..؟

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي التي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال آسيا.

واعتبر الاتحاد الفريق السعودي منسحبا من البطولة بسبب عدم تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة أمام الأهلي.

وكشف الهلال عن توفر 11 لاعباً فقط لمواجهة الفريق الإماراتي مما حال دون إجراء المباراة.

وكان نادي الهلال قد أعلن سابقا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب الفريق السعودي بتأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال بلاغ للاتحاد الآسيوي إنه "تم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16".

وأضاف البلاغ: "سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل ناد، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة. ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كوفيد-19، وعمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة".

وتابع الاتحاد الآسيوي: "على امتداد البطولة حافظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعامل في الوقت المناسب مع كل استفساراتهما ومخاوفهما".

وأوضح الاتحاد القاري: "على الرغم من جهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم طلبا تأجيل المباراة أمام شباب الأهلي دبي، بالاعتماد على المادة 4.3 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ظل جائحة كوفيد-19".