الإعلان في مأرب عن مبادرة هي الأولى من نوعها تستهدف كل من يصادف مولده يوم الـ26 من سبتمبر المجيد

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أُعلن في مدينة مأرب (شرقي اليمن) ، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول، عن مبادرة هي الأولى من نوعها في اليمن، تهدف لتخليد ثورة 26 سبتمبر المجيدة في ذاكرة الأجيال.

وتتمثل المبادرة في ”منح كل مولود يصادف مولده يوم الـ26 من سبتمبر درع ثورة سبتمبر،تخليداً لهذه الثورة وترسيخها في ذاكرة الأجيال" ، حسب القائمين على المبادرة.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، اقامها منتدى ”جذور للفكر والثقافة والتنمية" برعاية رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الوطني، الفريق الركن/ صغير بن عزيز.

وفي الندوة التي اقيمت تحت عنوان” ثورة سبتمبر حتمية النضال حتى تحقيق الاهدافً وقيام مشروع اليمن الحضاري”، وحضرها عدد من الشخصيات الاكاديمية والاجتماعية، قدم رئيس المنتدى، عمار التام، ورقة بعنوان قراءة في كتاب القيمة التاريخية لملحمة السبعين يوماً بصنعاء( ١٩٦٧-١٩٦٨م) للشهيد المناضل جارالله عمر.

وركزت الورقة من خلال تلخيص الكتاب على استلهام الروح الوطنية والثبات الأسطوري للصف الجمهوري أمام جحافل الإمامة الرجعية ومن ساندها بعد خروج القوات العربية المصرية من اليمن، وبعد اتفاقية الخرطوم بين الجمهوريين والإماميين و نقضهم لبنود تلك الاتفاقية وسعيهم للتقدم نحو صنعاء لاسقاط الجمهورية الفتية في مهدها.