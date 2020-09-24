ملياردير إماراتي: أتمنى الخروج من هذا البلد العربي ومتفائل بـالإسرائيليين

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1124

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، المليادير خلف الحبتور، إنه يتمنى التخارج من استثمارات المجموعة في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

ولفت إلى رغبته في فك الحظر عن المبلغ النقدي للمجموعة والبالغ نحو 70 مليون دولار.

في المقابل، أشار إلى أن "أفواجا كبيرة من السياح الإسرائيليين، حجزت بالفعل في فنادقنا، وبعضها وسط البلد وأخرى على الفنادق الساحلية".

قضاء فترة معينة، و"قمنا بتوفير أماكن للإقامة وأماكن للصلاة، وكل الخدمات، ولدينا إحساس بأن هناك أفواجا كبيرة في البلد".