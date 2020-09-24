ملياردير إماراتي: أتمنى الخروج من هذا البلد العربي ومتفائل بـالإسرائيليين

الحكومة ترد على تهديدات محافظ حضرموت وتفند اتهاماته الريال يفقد 25% من قيمته والبنك المركزي يمنع التحويل الداخلي بالدولار.. آخر تحديثات أسعار الصرف رغم ترشيحه للمنصب من قِبَله.. ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض عودة مدير أمن عدن الجديد والحكومة تطالب المجلس بالكف عن عرقلة تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وإخراج وحداته العسكرية من عدن الحكومة ”الشرعية“ تتخذ قرارا فريدا من نوعه وتستحدث مؤسسة جديدة غير مسبوقة تقنية متطورة تداخل الحرم المكي ولأول مرة في تاريخ السعودية اللواء خصروف : اختزال الوطن في شخص القائد الرمز كان الطريق للسلاليين أن يتغلغلوا في الجيش وتمكينهم من أهم مفاصله حادث خطير قرب سواحل سلطنة عمان بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية معركة نسائية شرسة في أحد مولات السعودية .. شاهد بالفيديو كيف تتخلص من مرضى السكري دون علاج؟ في واقعة غريبة.. وثيقة رسمية تتهم مسؤولا أمنيا في عدن بنهب كميات كبيرة من ”الخرى“
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، المليادير خلف الحبتور، إنه يتمنى التخارج من استثمارات المجموعة في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
ولفت إلى رغبته في فك الحظر عن المبلغ النقدي للمجموعة والبالغ نحو 70 مليون دولار.
في المقابل، أشار إلى أن "أفواجا كبيرة من السياح الإسرائيليين، حجزت بالفعل في فنادقنا، وبعضها وسط البلد وأخرى على الفنادق الساحلية".
قضاء فترة معينة، و"قمنا بتوفير أماكن للإقامة وأماكن للصلاة، وكل الخدمات، ولدينا إحساس بأن هناك أفواجا كبيرة في البلد".