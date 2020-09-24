شابة سعودية تتحدى الرجاجيل في مهرجان الإبل - فيديو

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المواطنة السعودية، وفاء الشمري، تحديها للرجال عبر مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للشمري، أعلنت خلاله مشاركتها في مهرجان الإبل بنسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الشمري ردا على ما أشيع حول سعيها للشهرة فقط: "ما في بنت باديه تتميلح في شيء أجدادها توارثوه".

وأتمت "نحن كبنات بادية هذا تراثنا، وكلنا الآن نثبت وجودنا في مجال كان حكرا على الرجال فقط".

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات في المسابقات السعودية المحلية وكذلك إقليميا بالنسبة لهواة وملاك الإبل.

وتقام العديد من المسابقات خلال المهرجان، تصل قيمة جوائزها إلى ما يزيد عن 88 مليون ريال سعودي.